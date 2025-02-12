Erdogan Puji Ketegasan Indonesia Bela Palestina: Kemerdekaannya Tak Bisa Diundur!

BOGOR - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan memuji ketegasan Indonesia dalam membela Palestina. Hal itu ia sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat keduanya melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

"Mengenai masalah Palestina, saya mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang sangat tegas. Ke depan, dalam hal pembangunan kembali Palestina pascakonflik, kami akan terus melanjutkan kerja sama ini dengan Indonesia," ujar Erdogan.

Pada perjumpaan itu, Erdogan juga menegaskan sikap Turki yang turut membela Palestina. Ia berpendapat kemerdekaan 'East Jerussalem' yang merupakan bagian dari Palestina tidak bisa lagi ditunda.

"Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa ‘East Jerussalem’ yang didirikan pada 1967 kemerdekaannya dan kedaulatannya berdirinya negara Palestina yang merdeka itu tak bisa diundur-undur lagi," ujar Erdogan.

Selain itu, Erdogan memandang segala upaya yang menghalangi kedaulatan Palestina hanya akan menambah masa konflik yang berimbas pada ketidakstabilan global. Ia berharap kesepakatan antara Turki dan Indonesia dapat menjadi jembatan bagi kemaslahatan warga Palestina.

"Segala kesepakatan diskusi yang telah kita lakukan bersama saya harap menjadi perantara bagi banyak kebaikan. Sekali lagi saya mengucapkan dari hati paling dalam," ungkap Erdogan.

Adapun selain menyoroti kebebasan Palestina, Erdogan dan Prabowo membahas sejumlah isu global terkait energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan hingga pendidikan.

(Angkasa Yudhistira)