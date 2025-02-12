Momen Prabowo dan Erdogan Saling Intip Cinderamata di Istana Bogor

Momen Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan saling intip cinderamata di Istana Bogor (Foto: Dok/Binti M)

BOGOR - Momen hangat Presiden RI Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). Keduanya terlihat saling berpegangan tangan sambil berjalan bersama.

Momen itu terjadi saat Prabowo dan Erdogan selesai melakukan High Level Meeting dan melihat cinderamata yang saling diberikan oleh kedua tokoh itu.

Prabowo memberikan dua cinderamata untuk Erdogan. Pertama, senjata SS2-V4A2 Produksi Pindad berjenis Senapan Serbu Kaliber 5.56 x 45 MM. Senapan itu dibubuhi tulisan nama Erdogan sebagai Presiden Turki.

“Ini adalah produksi industri kami,” kata Prabowo ke Erdogan dalam kesempatan itu sambil berpegangan tangan.

“Untuk saya?” tanya Erdogan ke Prabowo.

“Ya, ini untukmu,” jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga memberikan Erdogan sebuah keris Bali Gegodohan berwarna kuning emas.

“Terima kasih banyak,” tutur keduanya.