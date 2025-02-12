Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Efisiensi Anggaran, BMKG Pastikan Pengelolaan Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |21:10 WIB
Ada Efisiensi Anggaran, BMKG Pastikan Pengelolaan Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menegaskan, pengelola perihal gempa bumi dan tsunami tidak mengalami pemangkasan. 


"Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," kata Dwikorita dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 


"Kemudian layanan informasi iklim terapan yang Rp70 juta di situ termasuk kegiatan sekolah lapang," sambungnya. 


Ia menjelaskan, anggaran BMKG pada 2025 sejatinya Rp2,826.897.302.000 dan mengalami efisiensi sebesar Rp1.423.397.000.000. Dengan demikian anggaran BMKG setelah pemotongan Rp1.403.500.302.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263//teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184238//menkeu_purbaya-TRWv_large.jpg
Purbaya Kucurkan Rp10 Triliun, RI Resmi Jadi Negara ke-15 di Dunia yang Beri Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184157//banjir-ZQ2E_large.jpg
Waspada! Banjir Pesisir Mengintai Periode 17 November-3 Desember, Berikut Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184010//truk_pertamina-e9Ft_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pertamina Jamin Pasokan BBM Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3183986//cuaca_jabodetabek-eiWE_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Ringan hingga Petir Menjelang Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183895//angin_kencang-F5Zy_large.jpg
Angin Kencang Hantam Bulukumba, Rumah dan Bengkel Porak-poranda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement