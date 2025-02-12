Istana Benarkan Ketum Parpol Koalisi Ikut Makan Siang Bareng Erdogan di Istana Bogor

JAKARTA - Istana membenarkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para ketua umum koalisinya untuk ikut makan siang bersama Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, pada hari ini, Rabu (12/2/2025).

"Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara Jamuan Santap Siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Türkiye Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Yusuf juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga ikut serta dalam jamuan makan siang tersebut.

"Iya termasuk dan beliau hadir," kata Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Prabowo mengatakan, momentum kehadiran Erdogan ini tidak hanya sebagai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga menandai komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang.

“Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami karena ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turkiye. Indonesia dan Turkiye memiliki hubungan batin dan emosional yang sangat khusus karena hubungan kita bersama cukup lama, sudah ratusan tahun kita berhubungan dengan bangsa Turkiye,” kata Prabowo dalam keterangan pers bersama.