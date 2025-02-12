Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelukan Hangat Prabowo Melepas Kepulangan Erdogan hingga Pintu Pesawat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |21:35 WIB
Pelukan Hangat Prabowo Melepas Kepulangan Erdogan hingga Pintu Pesawat
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Momen penuh keakraban terlihat saat Presiden RI, Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2025). Diketahui, orang nomor 1 di Turki itu melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. 

Momen keakraban dua pemimpin negara itu terjadi ketika Erdogan tiba Halim Perdanakusuma untuk kembali ke negaranya. Usai turun dari mobilnya, Erdogan dan Prabowo berpelukan menggambarkan hubungan hangat antardua negara.

Prabowo menepuk punggung Erdogan dalam pelukannya. Kemudian, mengantar Erdogan hingga tangga warna putih merah menuju pintu pesawat.

Sebelumnya, Prabowo dan Erdogan bertemu di Istana Kepresidenan Bogor. Keduanya menggelar high level meeting dan menyaksikan pertukaran 13 MoU kerjasama.

Kunjungan ini juga menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama 75 tahun antara Indonesia dan Turki selama ini.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184420/prabowo_subianto-0ron_large.jpg
Prabowo: Selamat Ulang Tahun Ke-113 Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191/prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184151/prabowo-FBMU_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111/prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184079/prabowo-EDX1_large.jpg
Soal Bullying di Sekolah, Prabowo: Harus Kita Atasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184069/prabowo_subianto-RQS8_large.jpg
Prabowo: Rakyat Butuh Hasil Cepat, Tak Butuh Banyak Omon-Omon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement