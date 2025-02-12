Pelukan Hangat Prabowo Melepas Kepulangan Erdogan hingga Pintu Pesawat

JAKARTA - Momen penuh keakraban terlihat saat Presiden RI, Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2025). Diketahui, orang nomor 1 di Turki itu melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.

Momen keakraban dua pemimpin negara itu terjadi ketika Erdogan tiba Halim Perdanakusuma untuk kembali ke negaranya. Usai turun dari mobilnya, Erdogan dan Prabowo berpelukan menggambarkan hubungan hangat antardua negara.

Prabowo menepuk punggung Erdogan dalam pelukannya. Kemudian, mengantar Erdogan hingga tangga warna putih merah menuju pintu pesawat.

Sebelumnya, Prabowo dan Erdogan bertemu di Istana Kepresidenan Bogor. Keduanya menggelar high level meeting dan menyaksikan pertukaran 13 MoU kerjasama.

Kunjungan ini juga menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama 75 tahun antara Indonesia dan Turki selama ini.

(Arief Setyadi )