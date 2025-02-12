Hasil Riset UI: Transportasi Darat Sumbang 47 Persen Polusi Udara

JAKARTA - Peningkatan kualitas BBM ke standar EURO 4 bisa berkontribusi signifikan terhadap kualitas kesehatan, mengurangi risiko penyakit dan biaya pengobatannya. Kepala Research Center for Climate Change Envoromental Health Universitas Indonesia (RCCC UI) Prof. Budi Haryanto mengatakan transportasi darat berkontribusi 47 persen terhadap polusi udara.

Alhasil, jika ingin membereskan masalah polusi udara di perkotaan maka bisa dimulai dengan meningkatkan kualitas BBM menjadi lebih bersih. “Mengganti dengan BBM bersih bisa menyelesaikan separuh masalah polusi,” ujar Budi dalam media workshop bertema Perbaikan Tata Kelola BBM untuk Mengatasi Persoalan Polusi Udara, Kesehatan dan Ekonomi yang digelar Katadata Green dan Indonesian Data Journalism Network (IDJN), Selasa (11/2/2025) di Jakarta.

Paparan polusi udara, terutama partikel halus PM2.5, memiliki dampak serius terhadap kesehatan. Data dari Jakarta menunjukkan bahwa setiap peningkatan 15 µg/m³ kadar PM2.5 dapat meningkatkan kasus pneumonia hingga 20 persen.

Selain itu, risiko penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) juga naik sebesar 27 persen dengan peningkatan konsentrasi PM2.5 yang sama. Tak hanya itu, paparan polusi ini turut berkontribusi pada lonjakan 37 persen kasus penyakit jantung iskemik. Temuan ini, kata dia menegaskan betapa pentingnya pengendalian polusi udara demi kesehatan masyarakat.

Euro-4 untuk Udara yang Lebih Bersih dan Sehat

Salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara bisa dilakukan dengan mengadopsi BBM bersih Euro-4. Pemerintah merencanakan adopsi Euro-4 secara bertahap. Pada tahun 2025 sebanyak 34 persen, 66 persen pada 2026 dan 100 persen Euro-4 pada 2028.

Dengan adanya rencana ini, pihaknya telah menganalisis dan mengkaji terkait polusi udara dikaitkan dengan skenario jika Euro 4 diterapkan. Pihaknya melakukan studi lebih dari 5300 paper jurnal yang menyarakan bahwa polusi udara berkaitan dengan berbagai macam penyakit.

“Kita melakukan kajian pada saat dilakukan intervensi dari perbaikan kualitas BBM, bagaimana penyakitnya. Kita coba menganalisis semuanya sehingga bisa ditemukan tren hubungan antara peningkatan kualitas BBM dengan penyakit yang diderita masyatakat,” ucap Budi.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai kualitas udara dan penyakit. Dari berbagai data yang dikumpulkan dari Kementerian Kesehatan, Dinkes DKI Jakarta, BPJS Kesehatan, KLHK, DLH DKI Jakarta, BMKG, dan BRIN lalu dianalisis dan dilakukan modelling proyeksi sesuai skenario yang diterapkan.