Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pasutri di Bekasi Usai Diduga Terlibat Pengedaran Sabu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |14:38 WIB
Polisi Tangkap Pasutri di Bekasi Usai Diduga Terlibat Pengedaran Sabu
Ilustrasi
A
A
A

BEKASI - Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menangkap pasangan suami istri yaitu LIT (25) dan suaminya MR (29) di kawasan Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Keduanya ditangkap usai diduga terlibat dalam pengedaran sabu.

LIT dan MR ditangkap pada Rabu (5/2) lalu di kediamannya. Keduanya ditangkap atas laporan yang diterima polisi terkait peredaran narkoba.

"Petugas menemukan delapan bungkus sabu. Penggeledahan lebih lanjut di rumah mereka mengungkap empat bungkus besar sabu lainnya," kata Kasat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Farlin L Toruan dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Farlin menjelaskan penangkapan pasutri ini berbuah hasil terhadap pengedar lainnya. Dari keterangan LIT dan MR pun ditangkap pria bernama CAN (32) dan RIZ (40).

"CAN juga berhasil ditangkap dengan barang bukti empat bungkus sabu siap edar. Berdasarkan keterangan dari LT dan CAN sabu tersebut berasal dari seseorang bernama RIZ yang berada di Bogor," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Pasutri sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183745//viral-ITKl_large.jpg
Honda Jazz Terbakar di Tol JORR, Pengemudi Melarikan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710//viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement