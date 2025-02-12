Diduga Peras Warga hingga Puluhan Juta, 6 Wartawan Gadungan Ditangkap!

JAKARTA - Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap enam orang wartawan gadungan yang memeras warga hingga puluhan juta rupiah.

“Kami dari unit III Resmob Polda Metro Jaya saat ini berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai wartawan,” kata Panit 3 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Fanni Athar Hidayat dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Para wartawan gadungan ini melancarkan aksinya dengan cara menunggu korbannya di sebuah hotel di Jakarta. Kemudian, para pelaku mengikuti korbannya hingga ke rumahnya.

“Mereka melakukan pidana pemerasan ini dengan modus mengaku sebagai wartawan dan stay di hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta,” ujar dia.

“Kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya kemudian ketika sampai rumah, korban diperas puluhan juta rupiah,” sambung dia.

Keenam pelaku tersebut saat ini sudah diamankan. Polisi pun masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para pelaku.

(Khafid Mardiyansyah)