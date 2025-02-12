Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Unjuk Rasa di Depan PTUN Memanas, Masa Bakar Ban dan Sempat Lempari Aparat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |16:29 WIB
Unjuk Rasa di Depan PTUN Memanas, Masa Bakar Ban dan Sempat Lempari Aparat
Demo di PTUN ricuh
A
A
A

JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa kembali menggelar aksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur (Jaktim).

Gerakan ini untuk mendesak para hakim PTUN menolak gugatan dari PT Sentosa Kurnia Bahagia (PT. SKB) dengan nomor perkara: 250/G/2024/PTUN.JKT yang saat ini naik ke tingkat banding dengan nomor register : 250/G/2024/PT.TUN.JKT.

Pantauan di lokasi, aksi ini mulai panas sejak massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatra Selatan (GAASS), Aliansi Masyarakat dan Pemuda Musi Rawas Utara (Ampura), Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sumsel (Amuk Sumsel), Koalisi Serikat Pekerja Tambang (KSPT), dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) tiba di PTUN Jakarta Timur.

Mereka meluapkan kekesalannya dengan membakar ban dan mendorong pagar Gedung PTUN Jakarta Timur. Tak sampai di situ, massa juga terpantau melempari aparat yang menjaga aksi dengan botol air mineral.

Massa bahkan sempat ingin melempati gedung PTUN Jakarta Timur dengan telur busuk. Namun, koordinator aksi buru-buru menghentikan gerakan massa tersebut.

Ketua Umum Ikatan Senat Hukum Indonesia Ali Hasan menekankan kehadiran mahasiswa yang mewakili sejumlah kampus dalam aksi itu karena merasa prihatin atas sikap PTUN yang terkesan mengabaikan suara rakyat, khususnya masyarakat Musi Rawas Utara.

Mengingat, tidak adanya sikap tegas dari hakim PTUN membuat karyawan PT Gorby Putra Utama (PT. GPU) yang mayoritas warga di lokasi lahan saat ini menganggur lantaran polemik tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
demo Unjuk Rasa PTUN Jakarta PTUN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184011//demo_buruh_di_monas-kVTn_large.jpg
Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183851//demo_di_meksiko-BEv2_large.jpg
Demo Gen Z Meluas di Meksiko Buntut Pembunuhan Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181864//demo_rusuh_di_jakarta-1aFl_large.jpg
Polri Diminta Tangkap Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan Demo Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181755//demo_buruh_di_depan_dpr-DI4j_large.jpg
Buruh Unjuk Rasa di Depan DPR, Lalu Lintas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181752//demo_buruh_di_dpr-WdyF_large.jpg
Massa Buruh Tiba di Gedung DPR, Bawa Boneka Gurita Raksasa hingga Bendera Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181715//pengamanan_demo_di_dpr-3fL2_large.jpg
Aksi Buruh di DPR Dijaga 1.464 Polisi, Kapolres: Lakukan dengan Humanis dan Tanpa Senjata!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement