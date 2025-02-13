Bayah Banten Diguncang Gempa, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Bayah, Banten pada Kamis (13/2/2025). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 3,1.

"Gempa Mag:3.1, 13-Feb-2025 00:27:41 WIB," tulis BMKG melalui akun media sosialnya.

Lokasi koordinat gempa berada pada 6.79 Lintang Selatan (LS)-106.37 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada pada 20 km Timur Laut Bayah.

"Kedalaman:10 Km," tulisnya.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )