Penolakan Sultan Hasanuddin saat Belanda Kuasai Perdagangan di Makassar

PENDIRIAN kantor dagang Belanda di Makassar pada tahun 1607 membuat dampak ke masyarakat. Langkah awal kontak - kontak dengan para penguasa tradisional dapat dilakukan secara lebih intensif. Akan tetapi, terbukanya kemungkinan intensifikasi kontak - kontak semacam itu membuka pula peluang yang lebih besar bagi Belanda.

Hal ini untuk menjalankan tujuan utamanya untuk menguasai secara penuh arus perdagangan, melalui Sulawesi Selatan. Bersamaan dengan usaha intensifikasi kontak-kontak itu, dijalankan pula usaha-usaha untuk "memperkecil" penguasaan arus perdagangan yang selama ini berada di tangan para penguasa setempat.

Adanya sikap yang demikian dari pihak Belanda tentu saja menimbulkan reaksi dari pihak penguasa setempat. Reaksi yang terkuat muncul ketika kerajaan Gowa berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Raja Gowa (Sombayya ri Gowa) ini menentang keras usaha-usaha Belanda untuk menjadi penguasa di Sulawesi Selatan.

Bagi Sultan Hasanuddin tidak ada seorang pun, termasuk juga Belanda, yang berhak untuk menjadi penguasa tunggal (monopoli) di bidang perdagangan. Dikutip dari buku "Sejarah Nasional Indonesia IV : Kemunculan Penjajahan di Indonesia", oleh karena itu, ia menolak melakukan pembatasan terhadap bangsa-bangsa lainnya, seperti Portugis dan Spanyol, untuk ikut berdagang di wilayah negara kerajaannya.