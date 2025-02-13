Gempa M3,6 Guncang Gunung Kidul DIY

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis (13/2/2025), sekira pukul 06.48 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di lokasi 8.99 Lintang Selatan - 110.45 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.6, 13-Feb-2025 06:48:07WIB, Lok:8.99LS, 110.45BT (112 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)