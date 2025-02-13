Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Doakan Bung Karno dan Bangsa saat Ziarah Makam Nabi Muhammad SAW

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |09:00 WIB
Megawati Doakan Bung Karno dan Bangsa saat Ziarah Makam Nabi Muhammad SAW
Megawati umorh bersama keluarga (Foto : Isitmewa)
JAKARTA - Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ibadah umrohnya. Ia turut memanjatkan doa untuk keluarganya dan bangsa di Raudhah. 

Megawati memulai rangkaian ziarah makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di kawasan Masjid Nabawi, Madinah, Rabu (12/2/2025) malam, waktu setempat. Megawati didampingi keluarganya yakni dua anaknya, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama, cucunya Diah Pikatan Orrisa atau Pinka, dan beberapa kerabatnya. Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Abidin Fikri juga ikut dalam rombongan.

Megawati mengenakan abaya putih dalam momen ini. Puan mengenakan abaya abu-abu dan Pratama mengenakan setelan hitam-hitam.

Megawati dan rombongan memasuki kawasan Masjid Nabawi menumpangi buggy car. Rombongan kemudian memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah taubat dan salat sunnah hajat.

Setelahnya, Megawati dipandu oleh Syaikh Musthafa Muhammad al-'Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi serta penjaga makam Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama-sama keluarganya.

 

