Pemerintah Pertimbangkan Bakal Tak Libatkan Kampus untuk Kelola Tambang

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk tak melibatkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Pertimbangan ini didasari atas adanya masukan dari suara publik.

Hal itu diungkapkan Supratman usai rapat pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) pada Rabu (12/2/2025) malam.

"Menyangkut soal pemberian tadinya usulan DPR itu untuk memberi izin usaha pertambangan kepada lembaga pendidikan tinggi. Tetapi hasil diskusi kami dengan juga mendengar suara publik, ternyata mungkin akan ada perubahan dari sisi pemerintah. Tapi belum diputuskan, karena masih sementara berlangsung," tutur Supratman.

Supratman menyampaikan, Pemerintah akan mengusulkan agar perguruan tinggi tak terlibat secara langsung dalam mengelola tambang. Ia menilai, badan usaha baik BUMN maupun swasta yang mengelola tambang, bisa menyisihkan hasil keuntungannya untuk membantu dunia pendidikan.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri," tutur Supratman.