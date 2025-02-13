Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Pertimbangkan Bakal Tak Libatkan Kampus untuk Kelola Tambang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |08:11 WIB
Pemerintah Pertimbangkan Bakal Tak Libatkan Kampus untuk Kelola Tambang
Menkum Supratman Andi Agtas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk tak melibatkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Pertimbangan ini didasari atas adanya masukan dari suara publik.

Hal itu diungkapkan Supratman usai rapat pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) pada Rabu (12/2/2025) malam.

"Menyangkut soal pemberian tadinya usulan DPR itu untuk memberi izin usaha pertambangan kepada lembaga pendidikan tinggi. Tetapi hasil diskusi kami dengan juga mendengar suara publik, ternyata mungkin akan ada perubahan dari sisi pemerintah. Tapi belum diputuskan, karena masih sementara berlangsung," tutur Supratman.

Supratman menyampaikan, Pemerintah akan mengusulkan agar perguruan tinggi tak terlibat secara langsung dalam mengelola tambang. Ia menilai, badan usaha baik BUMN maupun swasta yang mengelola tambang, bisa menyisihkan hasil keuntungannya untuk membantu dunia pendidikan.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri," tutur Supratman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182946//tambang-FT5A_large.jpg
Masa Depan Tambang Bergantung pada Data, AI dan Praktik Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182927//tambang-ygAh_large.jpg
ESDM Sikat Tambang Ilegal di Bangka Belitung dan IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182633//tambang-zfvV_large.jpg
ESDM Tegaskan Tambang Rakyat Bukan Tambang Ilegal yang Dilegalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182530//prabowo_subianto-5hiv_large.jpg
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3182096//tambang-dwRq_large.jpg
PP Presisi Dapat Kontrak Baru di Tambang Halmahera Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179070//menteri_esdm_bahlil-MdFx_large.jpg
Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Bahlil: Itu Urusan Penegak Hukum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement