Ulang Tahun ke-63, Menko Pratikno Dapat Kado Cek Kesehatan Gratis

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mendapatkan kado ulang tahun ke-63 dari negara yaitu cek kesehatan gratis (CGK). Diketahui, Pratikno lahir di Bojonegoro pada 13 Februari 1962.

Dari pantauan iNews Media Group, Pratikno tiba di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, sekitar pukul 08.23 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam dengan semangat akan mendapatkan kado cek kesehatan gratis.

"Kado ulang tahun dari negara, dari pemerintah, gratis," kata Pratikno kepada awak media sebelum memasuki Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Setibanya di loket, Pratikno pun langsung dilayani oleh petugas untuk proses pendaftaran. Dia pun langsung mendapatkan tiket untuk pemeriksaan. Bahkan, sempat menunjukkan tiket pemeriksaan gratis kali ini. Selanjutnya, dia pun langsung untuk masuk ke ruangan di lantai tiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, Pratikno menyebutkan bahwa program ini adalah “kado ulang tahun dari negara” untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Cek kesehatan gratis ini sangat penting untuk mengubah paradigma dari pengobatan ke pencegahan. Pemerintah ingin masyarakat lebih fokus pada pencegahan karena itu jauh lebih baik daripada pengobatan,” ujarnya.