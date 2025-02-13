Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara, Majelis Hakim: Perbuatannya Menyakiti Hati Rakyat!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |12:27 WIB
Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara, Majelis Hakim: Perbuatannya Menyakiti Hati Rakyat!
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perberat hukuman vonis Harvey Moeis (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengubah vonis Harvey Moeis yang semula 5 tahun menjadi 20 tahun dalam putusan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal yang memberatkan terdakwa atas vonis ini karena Harvey tak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantas korupsi.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Hakim Ketua Teguh Harianto, Kamis (13/2/2025).

Selain itu majelis hakim menilai tindakan korupsi Harvey yang merugikan negara ratusan miliar tentu menyakiti hati rakyat Indonesia. Sebab dibalik ekonomi masyarakat yang belum stabil yang bersangkutan justru melakukan tindak pidana korupsi.

"Perbuatan terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat, di saat ekonomi susah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi," sambungnya.

Majelis hakim juga menyampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan Harvey dalam putusan kali ini.

"Hal meringankan tidak ada," sambungnya.

Adapun, selain divonis 20 tahun, Harvey juga harus membayar denda sebesar Rp 1 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Moise dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurang selama 8 bulan," ucap Teguh saat membacakan amar putusan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180293//harvey_moeis-xpwB_large.jpg
Dieksekusi ke Lapas Cibinong, Harvey Moeis Resmi Jalani Hukuman 20 Tahun Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179816//sandra_dewi_istri_terdakwa_korupsi_harvey_moeis-qb6n_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Sandra Dewi Cabut Gugatan Soal Penyitaan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179773//sandra_dewi-8g0f_large.jpg
Sandra Dewi Mendadak Cabut Gugatan Keberatan Perampasan 88 Tas Mewah dan Deposito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427//sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179251//kejagung-glP4_large.jpg
Terkuak! Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten untuk Menampung Uang dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178992//sandra-8SdR_large.jpg
Kejagung: Ada yang Aneh Soal Akta Pisah Harta Sandra Dewi-Harvey Moeis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement