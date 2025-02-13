Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus di Hambalang, Ada Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |14:09 WIB
Besok Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus di Hambalang, Ada Apa?
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumpulkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Jumat 14 Februari 2025 siang. Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP NasDem Willy Aditya.

"Ya semua pimpinan partai diundang. Diundang ke Hambalang besok setelah Sholat Jumat," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Willy menjelaskan pertemuan itu dalam rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, ia berkata, Prabowo mengundang seluruh pimpina partai KIM Plus.

"Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya," tutur Willy.

Willy memeberi sinyal pimpinan partainya akan memberikan kado pada Prabowo. Namun, ia tak menyebut detil isi kado yang akan diberikan.

"Kalau disampaikam di sini nanti ga suprise lagi. Kita lihat saja besok," tutur Willy.

(Arief Setyadi )

      
