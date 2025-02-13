Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kortas Tipikor Polri Kantongi Indikasi Korupsi Kasus Pagar Laut Tangerang

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |14:24 WIB
Kortas Tipikor Polri Kantongi Indikasi Korupsi Kasus Pagar Laut Tangerang
Pagar Laut Misterius Tangerang. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengantongi dugaan korupsi kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di perairan Tangerang. Polisi bakal turun tangan mengusut dugaan rasuah dalam perkara tersebut.

Kakortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo menyebut dilakukan pihaknya usai menerima laporan indikasi dugaan korupsi dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri.

"Kemarin kami sudah terima surat dari Pidana Umum, menjelaskan bahwa ada indikasi korupsi," kata Cahyono di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Cahyono menjelaskan, awalnya pihaknya berdiskusi dengan Dit Tipidum Bareskrim Polri terkait kasus pemalsuan dokumen di wilayah pagar laut Tangerang. Dari diskusi ini lah terbuka ada indikasi korupsi yang perlu didalami Kortas Tipikor. 

"Sekarang berproses. Kami masih tahap penelaahan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/337/3115622/korupsi-zNh8_large.jpg
Polri Geledah HK Tower Jaktim Terkait Korupsi di PTPN XI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114625/politikus_pdip_prasetyo_edi_marsudi-rNZJ_large.jpg
Politikus PDIP Prasetyo Edi Dicecar Pertanyaan Soal Korupsi Lahan Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/337/3113985/ilustrasi_polri-IK5v_large.jpeg
Polri Cari Alat Bukti yang Cukup Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi LPEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094530/ilustrasi_kasus_korupsi-jtZP_large.jpg
Kortas Tipikor Polri Dinilai Tambah Amunisi Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184297//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-Py8U_large.jpg
Lemkapi: Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Sah Secara Hukum dan Konstitusional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184217//kadiv_humas_polri_irjen_sandi_nugroho-dg6i_large.jpg
Polri: Penugasan Anggota di Jabatan Sipil Berdasarkan Keputusan Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement