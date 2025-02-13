Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Bakal Disidang Kasus Suap dan Pemerasan, Polri: Alat Bukti Kuat

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |15:34 WIB
Firli Bahuri Bakal Disidang Kasus Suap dan Pemerasan, Polri: Alat Bukti Kuat
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Suap dan Pemerasan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipikor) Polri Irjen Cahyono Wibowo menegaskan bahwa kasus dugaan suap dan pemerasan yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dapat segera naik ke persidangan.

Terlebih, kata Cahyono, alat bukti yang ada masuk ke kategori kuat. Hal itu yang membuat Kortas Tipikor yakin bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan.

"Secara kualitas saya melihat didasarkan alat bukti ini cukup kuat. Alat buktinya juga punya kualitas yang baik, sehingga kami punya kesimpulan dan keyakinan bahwa ini bisa selesai. Kita tinggal lihat, mohon doanya juga kepada teman-teman," kata Cahyono di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Cahyono memastikan bahwa Polri khususnya Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menuntaskan kasus Firli Bahuri. Bahkan, kata dia, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. 

"Sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa Polda Metro mempunyai komitmen untuk penyelesaian dan kami sudah berkoordinasi, dan kami yakin bahwa kasus tersebut akan selesai, kita tunggu hasilnya bagaimana," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138638/kpk-3bMr_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Firli Bahuri Dituduh Bocorkan OTT Hasto dan Harun Masiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/338/3124573/firli_bahuri-oGaA_large.jpg
Polisi Kebut Lengkapi Berkas Perkara Firli Bahuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124318/kpk-VzJC_large.jpg
Polda Metro Akan Tetapkan Tersangka dalam Kasus Firli Bahuri, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123874/eks_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-IGsg_large.jpg
Firli Bahuri Cabut Lagi Gugatan Praperadilan Tersangka Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113457/mantan_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-gjiR_large.jpg
Kortas Tipikor Polri Berpeluang Tarik Kasus Firli Bahuri dari Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/338/3100924/firli_bahuri-ASsZ_large.jpg
Penyidikan Kasus Firli Bahuri Berlarut-larut, Ini Kata Kuasa Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement