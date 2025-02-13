Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Arogansi Aktor Muda Berujung Boikot, Jumat 14 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:12 WIB
Saksikan Morning Zone Arogansi Aktor Muda Berujung Boikot, Jumat 14 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Arogansi Aktor Muda Berujung Boikot
A
A
A

JAKARTA - Film A Business Proposal menuai kontroversi karena sikap Abidzar Al Ghifari dinilai arogan saat ini sedang tayang di bioskop. Film tersebut mendapat hasil kurang baik dari segi jumlah penonton sejak hari pertama tayang.

Hasil penonton yang rendah untuk film A Business Proposal diduga berkaitan dengan pernyataan kontroversial Abidzar Al Ghifari sebagai bintang utama. Ia mengaku tidak menonton serial A Business Proposal secara utuh karena ingin menciptakan karakter sendiri. Padahal, film yang dibintanginya jelas merupakan remake.

Namun tidak berhenti di situ, Abidzar kembali disorot setelah menyinggung soal fans drama Korea yang dinilainya terlalu fanatik, sehingga menjadi beban tersendiri baginya dalam memerankan karakter di film remake tersebut. Pernyataan putra almarhum Uje itu bahkan menarik perhatian penulis Ika Natassa.

Cibiran pun terus mengalir kepada Abidzar. Ia dinilai arogan, hingga akhirnya mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka di akun Instagramnya, begitu pula dengan rumah produksi Falcon Pictures.

Saksikan Morning Zone edisi Jumat 14 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Arogansi Aktor Muda Berujung Boikot, dengan narasumber Pengamat Perfilman Justito Adiprasetio, bersama Redaktur Pelaksana Okezone Siska Maria Eviline dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331//viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174//viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172//helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044//medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/612/3183951//viral-cmy8_large.jpg
Viral Ketua RT Hias Kampung Penuh Bunga, Kini Jadi Tempat Foto-Foto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement