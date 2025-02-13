Saksikan Morning Zone Arogansi Aktor Muda Berujung Boikot, Jumat 14 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA - Film A Business Proposal menuai kontroversi karena sikap Abidzar Al Ghifari dinilai arogan saat ini sedang tayang di bioskop. Film tersebut mendapat hasil kurang baik dari segi jumlah penonton sejak hari pertama tayang.

Hasil penonton yang rendah untuk film A Business Proposal diduga berkaitan dengan pernyataan kontroversial Abidzar Al Ghifari sebagai bintang utama. Ia mengaku tidak menonton serial A Business Proposal secara utuh karena ingin menciptakan karakter sendiri. Padahal, film yang dibintanginya jelas merupakan remake.

Namun tidak berhenti di situ, Abidzar kembali disorot setelah menyinggung soal fans drama Korea yang dinilainya terlalu fanatik, sehingga menjadi beban tersendiri baginya dalam memerankan karakter di film remake tersebut. Pernyataan putra almarhum Uje itu bahkan menarik perhatian penulis Ika Natassa.

Cibiran pun terus mengalir kepada Abidzar. Ia dinilai arogan, hingga akhirnya mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka di akun Instagramnya, begitu pula dengan rumah produksi Falcon Pictures.

Saksikan Morning Zone edisi Jumat 14 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Arogansi Aktor Muda Berujung Boikot, dengan narasumber Pengamat Perfilman Justito Adiprasetio, bersama Redaktur Pelaksana Okezone Siska Maria Eviline dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )