Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Permohonan Praperadilan Hasto Tak Diterima, KPK: Sudah Tepat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:14 WIB
Permohonan Praperadilan Hasto Tak Diterima, KPK: Sudah Tepat
Permohonan Praperadilan Hasto Tak Diterima, KPK: Sudah Tepat (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara mengenai sidang putusan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. KPK menilai putusan hakim tunggal yang tak menerima permohonan Hasto sudah tepat.

"Putusan hakim sudah proporsional dan tepat sebagaimana pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, Kamis (13/2/2025).

Setelah putusan tersebut, Setyo memastikan tindak penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Hasto akan terus dilakukan. Menurutnya, langkah-langkah penyidikan selanjutnya akan ada di tangan penyidik.

"Untuk hal terkait tindak lanjut penyidikan nanti urusan penyidik," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Hakim PN Jakarta Selatan yang menangani praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Djuyamto telah menjatuhkan putusannya hari ini. Hasilnya, hakim memutuskan tak menerima praperadilan tersebut.

"Permohonan praperadilan Pemohon tidak diterima," ujar Hakim tunggal praperadilan, Djuyamto di persidangan.

Hakim menyebutkan, permohonan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto tersebut ditolak untuk seluruhnya. Adapun salah satu poinnya, menyatakan penetapan tersangka Hasto sah dan sesuai ketentuan hukum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184491//setyo-TD6s_large.jpg
Ketua KPK: RUU KUHAP Tidak Terlalu Banyak Pengaruhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184442//kpk-TbuZ_large.jpg
Menguak Cara KPK Gali Informasi Saksi, dari Tanya Hobi hingga Asal Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184282//nurhadi_didakwa_terima_gratifikasi-JbF4_large.jpg
Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Pencucian Uang Rp307 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184243//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-bVqu_large.jpg
KPK Periksa Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Terkait Dugaan Perusakan Segel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184237//terdakwa_nurhadi-g01B_large.jpg
Nurhadi Kembali Disidang, JPU KPK Siap Bacakan Dakwaan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184213//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-eYRw_large.jpg
KPK Pelajari Putusan MK Soal Polisi Tak Bisa Duduki Jabatan Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement