Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Hasto Geram Praperadilannya Ditolak: Pembodohan Hukum!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:31 WIB
Kubu Hasto Geram Praperadilannya Ditolak: Pembodohan Hukum!
Kubu Hasto Geram Praperadilannya Ditolak: Pembodohan Hukum!
A
A
A

JAKARTA-Pengacara Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menyatakan, kekecewaannya atas putusan hakim PN Jakarta Selatan yang tak menerima praperadilan Sekjen PDIP tersebut. Selain tak adanya pertimbangan hukum masuk akal, sekaligus menjadi pembodohan dalam penegakan hukum.

"Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini, publik menginginkan dengan legal reasoning yang sangat menyakinkan dan itu yang tak kita temukan," ujarnya di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya tak menemukan pertimbangan hukum dari hakim yang memiliki dasar bisa meyakinkan pihaknya jika praperadilan tersebut patut tak diterima. Maka itu, dia menilai adanya keadilan sesat dalam putusan tersebut.

Dia kecewa dengan putusan praperadilan. Dia mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan masyarakat semua bahwa permohonan praperadilan Hasto itu tidak diterima.

"Buat saya, ini satu apa yang disebut miscarriage of justice, miscarriage itu kan keguguran, jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat,"ujarnya.

"Kita datang ke PN Jaksel untuk menguji abuse of power, pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan," beber Todung lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177675//hari_asuransi-JNkh_large.jpg
Literasi Jadi Kunci Utama Bangun Kepercayaan terhadap Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169//survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement