Gerindra Dorong Prabowo Jadi Presiden 2 Periode, Minta Maju di Pilpres 2029

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Sikap itu dilayangkan para kader yang hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

Hal itu diungkapkan oleh elite Partai Gerindra Mochamad Irfan Yusuf. Dalam forum itu, kata dia, para kader berharap agar Prabowo maju Pilpres 2029.

"Ya teman-teman berharap beliau nanti akan dua periode. Harapan dari teman-teman," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Gus Irfan menyampaikan, dorongan itu didasari lantaran kepemimpinan Prabowo telah membuah hasil yang baik. Ia berkata, Prabowo telah membawa partai ke arah yang lebih baik.

"Baru beberapa bulan itu sudah kelihatan, sudah kelihatan hasilnya. Jadi ya teman-teman ingin dua periode. Semakin luar biasa gitu," ujar Gus Irfan.