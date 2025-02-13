Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Dorong Prabowo Jadi Presiden 2 Periode, Minta Maju di Pilpres 2029

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:23 WIB
Gerindra Dorong Prabowo Jadi Presiden 2 Periode, Minta Maju di Pilpres 2029
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Sikap itu dilayangkan para kader yang hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

Hal itu diungkapkan oleh elite Partai Gerindra Mochamad Irfan Yusuf. Dalam forum itu, kata dia, para kader berharap agar Prabowo maju Pilpres 2029.

"Ya teman-teman berharap beliau nanti akan dua periode. Harapan dari teman-teman," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Gus Irfan menyampaikan, dorongan itu didasari lantaran kepemimpinan Prabowo telah membuah hasil yang baik. Ia berkata, Prabowo telah membawa partai ke arah yang lebih baik.

"Baru beberapa bulan itu sudah kelihatan, sudah kelihatan hasilnya. Jadi ya teman-teman ingin dua periode. Semakin luar biasa gitu," ujar Gus Irfan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184494/prabowo-mBP8_large.jpg
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184488/prabowo-ZXRa_large.jpg
Resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Inisiatif Jokowi, Prabowo : Takdir Tak Bisa Ditolak, Alhamdulillah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement