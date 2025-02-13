Pembongkaran Pagar Laut 30,16 Km di Tangerang Tuntas!

JAKARTA - Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten telah tuntas dilaksanakan dengan total sepanjang 30,16 Km. Pembongkaran dilakukan TNI AL bersama instansi terkait dibantu nelayan setempat.

Mewakili KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Mayjen TNI (Mar) Hermanto pun menutup operasi pembongkaran pagar laut.

"Setelah kemarin, Rabu (12/02) TNI AL bersama para nelayan berhasil membongkar pagar laut sepanjang total 28,8 KM dan masih tersisa 1,36 KM lagi, hari ini bersamaan dengan pelaksanaan penutupan, prajurit TNI AL meneruskan membongkar sisa pagar laut tersebut hingga rampung," katanya melalui keterangan resminya, Kamis (13/2/2025).

Hermanto mengatakan bahwa pembongkaran pagar laut di Tangerang yang dilakukan oleh TNI AL merupakan implementasi dari instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya saat ini di daerah Tanjung Pasir dan sekitarnya.

"Inilah salah satu kebijakan Bapak Presiden RI yang sangat luar biasa terhadap masyarakat, dan khususnya pada para nelayanyang terdampak oleh keberadaan pagar-pagar bambu tersebut," katanya.