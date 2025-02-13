Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bicara di World Governments Summit, Prabowo: Gaza Sudah Cukup Menderita, Saatnya Membangun Kembali

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |21:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto di World Governments Summit (Foto: Tangkapan layar)
Presiden Prabowo Subianto di World Governments Summit (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan komitmennya membela Gaza dalam forum internasional World Governments Summit pada Kamis 13 Februari 2025. Berbicara secara daring, Prabowo menyerukan kepada para pemimpin dunia bahwa penderitaan Gaza harus dihentikan dan pembangunan kembali perlu segera dilakukan.

Awalnya, Prabowo menyoroti lingkungan internasional yang berubah dengan sangat cepat, yang ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Menurutnya, jika tidak dihadapi dengan bijak, perubahan itu dapat menjadi tidak terkendali.

"Negara-negara, berapa pun ukurannya, harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan melindungi dunia dari konflik yang tak terkendali—baik di Ukraina, Gaza, atau krisis yang muncul di Afrika, seperti Kongo Timur," kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan tragedi yang mendalam. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, harapan dan doa saja, menurut Prabowo, tidak cukup. Perdamaian harus dipastikan terwujud.

“Gaza sudah cukup menderita! Sekarang saatnya membangun kembali rumah-rumah, membuka kembali sekolah-sekolah, dan memulihkan keadaan yang normal,” serunya.

“Indonesia mendukung upaya-upaya menuju penyelesaian yang adil dan langgeng, yang berlandaskan pada solusi dua negara," sambungnya. 

 

