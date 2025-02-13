Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Prabowo Diminta Kader Gerindra Maju Lagi di Pilpres 2029

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |21:36 WIB
Respons Prabowo Diminta Kader Gerindra Maju Lagi di Pilpres 2029
Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Foto: Dok Gerindra.
SENTUL - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menjawab permintaan seluruh kadernya untuk maju kembali sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2029 mendatang. Diketahui, permintaan itu disampaikan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kamis (13/2/2025) hari ini.

Jawaban tersebut diungkap Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam laporannya terkait lima keputusan yang dihasilkan dalam forum KLB ini. Salah satu poin keputusan yang dinilai paling strategis adalah meminta Prabowo menjadi Capres kembali di 2029.

"Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden. Beliau menjawab, 'Insya Allah,' namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden dan memenuhi janji kepada rakyat," kata Muzani.

"Harapan kami, seluruh kader Partai Gerindra di Indonesia akan terus memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo selama lima tahun ke depan," ujarnya melanjutkan.

Selain itu, keputusan dalam forum tersebut, para kader dari tingkat daerah hingga pusat sepakat untuk kembali menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. 

 

Halaman:
1 2
      
