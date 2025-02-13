Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

32 Pati TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Nama-namanya

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |22:02 WIB
32 Pati TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Nama-namanya
Mutasi TNI
A
A
A

JAKARTA - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 32 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/02/2025).

Kenaikan pangkat 32 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /230/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 dengan rincian 18 Pati TNI AD, 2 Pati TNI AL dan 12 Pati TNI AU.

Turut hadir pada acara kenaikan pangkat tersebut diantaranya Pangkogabwilhan II, Dankodiklat TNI, Dansesko TNI, para Komandan/Kabalakpus TNI, serta para Pejabat Tinggi TNI lainnya.

Berikut 18 Pati TNI AD:

- Mayjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos. (Staf Ahli Bid. Pertahanan dan Keamanan BIN).

- Mayjen TNI Deddy Irianto L., S.I.P. (Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN).

- Brigjen TNI I Ketut Arthajaya, S.A.P., S.Sos., M.H. (Kabinda Papua Barat Daya pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN).

- Brigjen TNI Firyawan, S.I.P. (Kabinda Yogyakarta pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN).

- Brigjen TNI Agus Wahju Nugroho, S.Sos., M.A.P. (Direktur Rendalgiat Ops pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN).

- Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P. (Kasdivif 1 Kostrad).

- Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M. (Danrem 051/Wkt (Jakarta Timur) Kodam Jaya).

- Brigjen TNI Andrian Susanto, S.I.P., M.Han., M.I.Pol. (Danrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw).

- Brigjen TNI Enjang, S.I.P., M.Han. (Aspotwil Kaskogabwilhan II).

 

Halaman:
1 2
      
