INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Bahas Pedoman Siaran Keagamaan dengan Media saat Ramadan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |22:54 WIB
Kemenag Bahas Pedoman Siaran Keagamaan dengan Media saat Ramadan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad
A
A
A

JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Temu Penanggung Jawab Program Siaran Agama Islam di Media, di Wisma Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). Kegiatan ini dilakukan jelang Bulan Suci Ramadan 2025

Acara ini juga dihadiri komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh agama untuk membahas pedoman siaran keagamaan selama bulan Ramadan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga penyiaran dalam menyajikan siaran keagamaan yang edukatif, informatif, dan berkualitas.

“Kekuatan kita hari ini dan ke depan tidak lagi bertumpu pada individu, tetapi pada kerja sama dan kolaborasi,”ujarnya.

“Oleh karena itu, siaran keagamaan pun harus terus kita perkuat melalui sinergi antara Kemenag dengan KPI, MUI, serta sahabat-sahabat dari media,” lanjut Abu.

Peningkatan kualitas siaran keagamaan kata dia, akan terus didorong melalui pembinaan dan apresiasi terhadap media yang menghadirkan program berkualitas.

Abu juga menegaskan bahwa Surat Edaran Menteri Agama No. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan merupakan acuan utama dalam penyiaran keagamaan yang menyejukkan dan mendukung harmoni sosial.

“Masyarakat lebih terbuka terhadap pesan keagamaan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, media harus memastikan bahwa program-program yang disajikan benar-benar membawa manfaat bagi umat, selaras dengan nilai kebangsaan, toleransi, dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu juga menekankan pentingnya lima fokus utama dalam siaran keagamaan di media, yang juga akan menjadi aspek penilaian dalam kegiatan Anugerah Syiar Ramadan 2025 sebagai bentuk apresiasi Kemenag terhadap media yang menghadirkan program Ramadan berkualitas.

 

