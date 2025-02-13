Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 4 Pembunuh Sadis Nenek Pemilik Toko Kelontong di Bekasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:55 WIB
Polisi Tangkap 4 Pembunuh Sadis Nenek Pemilik Toko Kelontong di Bekasi
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Seorang nenek berinisial B (72) ditemukan tewas dalam rumahnya di kawasan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Ia diduga menjadi korban pembunuhan.

Polisi pun kini telah menangkap para pelaku yang diduga membunuh nenek tersebut. Terdapat empat orang yang ditangkap terkait dengan kasus tersebut. 

“Iya (sudah ditangkap). Pelaku 4 orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Dia menyebutkan, pelaku yang telah diamankan berjumlah empat orang. 

Ditemukan Tewas dalam Kondisi Terikat

Sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 10 Februari 2025 lalu. Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan korban berinisial B (72) adalah pemilik toko kelontong. “Korban wanita 72 tahun. Dia di rumahnya jualan toko kelontong,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement