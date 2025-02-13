Polisi Tangkap 4 Pembunuh Sadis Nenek Pemilik Toko Kelontong di Bekasi

JAKARTA - Seorang nenek berinisial B (72) ditemukan tewas dalam rumahnya di kawasan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Ia diduga menjadi korban pembunuhan.

Polisi pun kini telah menangkap para pelaku yang diduga membunuh nenek tersebut. Terdapat empat orang yang ditangkap terkait dengan kasus tersebut.

“Iya (sudah ditangkap). Pelaku 4 orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Dia menyebutkan, pelaku yang telah diamankan berjumlah empat orang.

Ditemukan Tewas dalam Kondisi Terikat

Sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 10 Februari 2025 lalu. Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan korban berinisial B (72) adalah pemilik toko kelontong. “Korban wanita 72 tahun. Dia di rumahnya jualan toko kelontong,” ujar dia.