Fakta Baru Kecelakaan Maut GT Ciawi 2, Sopir Lompat Sebelum Tabrakan

BOGOR - Bendi Wijaya, sopir truk dalam kecelakaan maut di GT Ciawi 2, Kota Bogor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum tabrakan terjadi, Bendi mengaku sempat melompat dari truknya.

"Dari keterangan tersangka sesaat sebelum menabrak kendaraanya loncat dari mobil (truk)," kata Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan truk yang dikendarai oleh Bendi hilang kendali sebelum KM 42 atau menjelang GT Ciawi 2. Karena, pengakuannya sistem rem pada truk tidak dapat berfungsi.