Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Bongkar Sindikat Pengoplos Gas Bersubsidi, 9 Tersangka Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |20:04 WIB
Polda Metro Bongkar Sindikat Pengoplos Gas Bersubsidi, 9 Tersangka Ditangkap
Polda Metro Rilis Kasus Gas Oplosan. Foto: Okezone/Riyan Rizki.
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengoplos gas elpiji bersubsidi di Jakarta hingga Bekasi. Dalam kasus ini, sebanyak sembilan tersangka ditangkap. 

Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Indrawienny Panjiyoga menyebutkan pelaku memindahkan isi gas elpiji 3 Kilogram ke tabung yang berukuran lebih besar atau non-subsidi.

“Cara tersangka yang memindahkan gas tersebut adalah dengan tabung gas kosong 12 Kg atau 50 Kg dijejerkan kemudian di bagian atasnya diberikan es batu untuk menjadi dingin. Kemudian tabung gas elipiji 3 kg diletakkan di posisi terbalik di bagian atas tabung gas elpiji 12 Kg atau 50 Kg non-subsidi dan dihubungkan dengan pipa regulator,” kata Panjiyoga kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Panjiyoga menuturkan, gudang tempat para tersangka beraksi berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Pelaku membutuhkan waktu setidaknya 30 menit untuk mengisi tabung gas elpiji kosong 12 Kilogram sampai penuh.

“Dan diperlukan waktu 30 menit untuk mengisi tabung gas elpiji kosong 12 Kg sampai penuh dan satu setengah jam untuk mengisi tabung gas elpiji ukuran 50 Kg,” ujar dia.

Untuk tabung 12 Kilogram, Panjiyoga menjelaskan, para pelaku menjualnya dengan harga berkisar Rp190 ribu hingga Rp210 ribu per tabung, sedangkan tabung 50 kilogram dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 190 ribu hingga Rp 1 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/337/3146369/bareskrim-ljfv_large.jpg
Mabes Polri Tangkap 8 Pelaku Penyalahgunaan Gas Bersubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/338/3137131/pengoplosan-86mJ_large.jpg
Polisi Gerebek Pengoplosan Gas Subsidi di Bogor, 1 Pelaku Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136339/bareskrim-vo1t_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Pengoplos Gas LPG, 4 Orang Ditangkap dan Sita Ribuan Tabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075936/polisi_bongkar_kasus_lpg_oplosan-ruzg_large.jpg
Polisi Bongkar Kasus LPG Oplosan di Cengkareng dan Bekasi, Begini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/340/3043645/polisi_bongkar_gudang_pengoplosan_gas-4OTp_large.jpg
Gerebek Gudang Pengoplosan Gas Elpiji, 5 Pelaku Diamankan 2 di Antaranya Anak-anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/525/2880052/oplos-elpiji-3-kg-ke-tabung-12-kg-pedagang-di-sukabumi-ditangkap-2NtRUriWAJ.jpg
Oplos Elpiji 3 Kg ke Tabung 12 Kg, Pedagang di Sukabumi Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement