HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Bilang Prabowo Konsisten Sebut Ada Kobocoran Keuangan di Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |05:41 WIB
Gerindra Bilang Prabowo Konsisten Sebut Ada Kobocoran Keuangan di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Stpres)
JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Mohamad Hekal mengatakan bahwa efisiensi anggaran telah dibicarakan Presiden Prabowo Subianto sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Negara.

"Nah obrolan soal belanja di efisiensikan ini sebetulnya udah obrolan beliau karena saya dari partai Gerindra dari belasan tahun yang lalu," kata Hekal dalam INTERUPSI “Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran”, Kamis (13/2/2025).

Hekal mengatakan bahwa pembicaraan mengenai efisiensi anggaran selalu disampaikan Prabowo. Dirinya secara konsisten menyebut di Indonesia pengelolaan keuangannya tidak baik.

"Selama kita di Gerinda yang obrolan ini gak berubah. Beliau itu konsisten bahwa beliau merasa di Indonesia ada pengelolaan keuangan yang tidak baik sehingga ada kebocoran uang," kata Hekal.

Hekal menjelaskan bahwa kebocoran anggaran terjadi pada dua hal yakni terkait penerimaan dan pengeluaran. Saat ini, kata Hekal, Prabowo ingin menangani dari pengeluaran.

"Nah pengeluaran ini kan macem-macem tapi salah satu yang kita lihat kasat matalah beliau bilang masa di dalam anggaran pemerintah di bulan-bulan akhir itu ada belanja ATK bisa 40 an triliun mau beli apa 40an trilliun 
Belum lagi belanjanya pejabat-pejabat itu 45 triliun untuk keluar negeri dan seterusnya," kata Hekal.

"Nah yang begini-begini kan sebenernya bisa dipakai buat lebih baik untuk keperluan rakyat nah itulah yang kita fokuskan," tandasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
