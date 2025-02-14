Presiden Prabowo Kumpulkan Petinggi KIM Plus di Hambalang Hari Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumpulkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) siang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut. Ia mengaku, pimpinan partainya, Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo di Hambalang.

"Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir," kata Sarmuji saat dihubungi, Kamis 13 Februari 2025.

Sarmuji menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan partai KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan belaka. "Acaranya silaturahmi kebangsaan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menjelaskan, pertemuan itu dalam rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, ia berkata, Prabowo mengundang seluruh pimpina partai KIM Plus.

"Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.