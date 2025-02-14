Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Kumpulkan Petinggi KIM Plus di Hambalang Hari Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |08:20 WIB
Presiden Prabowo Kumpulkan Petinggi KIM Plus di Hambalang Hari Ini
Prabowo kumpulkan petinggi KIM di Hambalang (Foto : Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumpulkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) siang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut. Ia mengaku, pimpinan partainya, Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo di Hambalang.

"Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir," kata Sarmuji saat dihubungi, Kamis 13 Februari 2025.

Sarmuji menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan partai KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan belaka. "Acaranya silaturahmi kebangsaan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menjelaskan, pertemuan itu dalam rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, ia berkata, Prabowo mengundang seluruh pimpina partai KIM Plus.

"Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

 

