HOME NEWS NASIONAL

Polri Selidiki Kasus Razman Nasution yang Bikin Gaduh di PN Jakut

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |13:30 WIB
Polri Selidiki Kasus Razman Nasution yang Bikin Gaduh di PN Jakut
Razman Arif Nasution (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pihaknya mulai menyelidiki laporan yang dilayangkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terhadap Razman Arif Nasution.

Razman dilaporkan oleh Ketua PN Jakut Ibrahim Palino terkait kericuhan dan perseteruan, yang terjadi saat sidang dengan pengacara Hotman Paris. "Laporan polisi kemarin baru masuk ke Tipidum (Direktorat Tindak Pidana Umum). Artinya, kemarin kami mulai melakukan penyelidikan," kata Djuhandani kepada wartawan, Jumat (14/2/2025). 

Setelah ini, kata Djuhandani, pihaknya bakal melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlebih dahulu, dalam hal ini adalah Ketua PN Jakut Ibrahim Palino. "Selanjutnya penyidik akan memeriksa klarifikasi pelapor," katanya. 

Sebagai informasi, PN Jakut secara resmi melaporkan Razman dan kawan-kawan (dkk) ke Bareskrim Mabes Polri. Adapun laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

"Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari kamis tanggal 6 kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Sudah kita laporkan," kata Humas PN Jakut, Maryono di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 11 Februari 2025.

"Betul, (dilaporkan atas) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang. baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan," sambungnya.

 

