Tiba di Hambalang, Jajaran Kabinet Merah Putih Dibonceng Motor

BOGOR - Beberapa jajaran kabinet dan elite partai politik nampak diboncengi oleh motor saat mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini, Jumat (14/2/2025).

Pantauan Okezone, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa terlihat diboncengi oleh motor. Keduanya nampak menyapa para wartawan.

Terlihat juga Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga diboncengi motor saat menuju ke Hambalang. Nampak Zulhas dibonceng menggunakan motor berjenis bebek matic. "Ini Silaturahmi KIM," kata Zulhas.

Zulhas juga mengucapkan selamat kepada Prabowo karena terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. "Saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sudah terpilih menjadi ketua umum kembali," ungkapnya.

"Kedua, juga selamat tadi sudah diumumkan untuk 2029 tentu PAN sebagai partai teman seperjuangan temen setia pada saatnya akan diajak bicara," sambungnya.

(Arief Setyadi )