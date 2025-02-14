Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Hambalang, Jajaran Kabinet Merah Putih Dibonceng Motor 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |12:57 WIB
Tiba di Hambalang, Jajaran Kabinet Merah Putih Dibonceng Motor 
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Beberapa jajaran kabinet dan elite partai politik nampak diboncengi oleh motor saat mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini, Jumat (14/2/2025).

Pantauan Okezone, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa terlihat diboncengi oleh motor. Keduanya nampak menyapa para wartawan.

Terlihat juga Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga diboncengi motor saat menuju ke Hambalang. Nampak Zulhas dibonceng menggunakan motor berjenis bebek matic. "Ini Silaturahmi KIM," kata Zulhas. 

Zulhas juga mengucapkan selamat kepada Prabowo karena terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. "Saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sudah terpilih menjadi ketua umum kembali," ungkapnya.

"Kedua, juga selamat tadi sudah diumumkan untuk 2029 tentu PAN sebagai partai teman seperjuangan temen setia pada saatnya akan diajak bicara," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182988/teddy_indra_wijaya-NWaV_large.jpg
Kepuasan Publik Tinggi, Pengamat Beberkan Peran Besar Seskab Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182288/survei-Wa8O_large.jpg
Survei Indikator: Seskab Teddy, Jajaran Pejabat di Kabinet Paling Dikenal Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement