Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Teguh Harianto, Sosok Hakim Pemberat Vonis Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |13:42 WIB
Profil Teguh Harianto, Sosok Hakim Pemberat Vonis Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun
Profil Teguh Harianto, Sosok Hakim Pemberat Vonis Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun
A
A
A

JAKARTA - Profil Teguh Harianto, sosok hakim pemberat vonis hukuman Harvey Moeis jadi 20 Tahun, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (14/2/2025). Vonis tersebut mendapat apresiasi masyarakat.

Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus korupsi komoditas timah di yang menjerat Harvey Moeis.Suami Sandra Dewi itu pun kini divonis 20 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Moise dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurang selama 8 bulan," kata Hakim Ketua Teguh Harianto, Kamis (13/2/2025).

Majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 420 miliar.

Sebelumnya, Harvey  divonis 6,5 tahun penjara, uang pengganti Rp210 miliar subsider 2 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan, oleh majelis hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Padahal JPU menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara, dengan uang pengganti Rp210 miliar subsider 6 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun.

Lantas, siapa sosok Hakim Ketua Teguh Harianto yang memperberat hukuman Harvey Moeis?

Mengutip beragam sumber, Teguh Harianto adalah salah satu hakim tinggi yang bertugas sejak tahun 2022. Dia lahir pada 1959, Teguh saat ini berpangkat Pembina Utama dengan golongan ASN IV/e. Teguh menyandang gelar magister di bidang humaniora.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181763//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-HynF_large.jpg
Kejagung Sebut Tidak Semua Aset Sandra Dewi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180293//harvey_moeis-xpwB_large.jpg
Dieksekusi ke Lapas Cibinong, Harvey Moeis Resmi Jalani Hukuman 20 Tahun Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179816//sandra_dewi_istri_terdakwa_korupsi_harvey_moeis-qb6n_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Sandra Dewi Cabut Gugatan Soal Penyitaan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179773//sandra_dewi-8g0f_large.jpg
Sandra Dewi Mendadak Cabut Gugatan Keberatan Perampasan 88 Tas Mewah dan Deposito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427//sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179251//kejagung-glP4_large.jpg
Terkuak! Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten untuk Menampung Uang dari Harvey Moeis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement