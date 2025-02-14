Prabowo Juga Undang Kepala Daerah Usungan KIM ke Hambalang

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto turut mengundang kepala daerah dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), untuk hadir dalam acara silaturahmi KIM di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily saat hendak masuk ke Hambalang.

"Semua kepala daerah yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju," kata Ace, Jumat (14/2/2025).

Selain kepala daerah, Ace juga menyebut bahwa anggota DPR dari KIM juga turut dikumpulkan dalam silaturahmi tersebut.

"Serta DPR RI," katanya.

Meski begitu, Ace mengaku belum mengetahui hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Saya belum tahu pembahasannya kita dengarin saja," ungkapnya.

Sebelumnya , Para tamu undangan Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Presiden Prabowo Subianto Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini Jumat (14/2/2025).