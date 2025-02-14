Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh PT Lembah Tidar Indonesia Urus Retret 505 Kepala Daerah, Istana Buka Suara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:06 WIB
Heboh PT Lembah Tidar Indonesia Urus Retret 505 Kepala Daerah, Istana Buka Suara
Lembah Tidar/ist
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar perusahaan mitra penyelenggara retret 505 kepala daerah, PT Lembah Tidar Indonesia milik kader Partai Gerindra. Sebelumnya, kabar tersebut viral di media sosial.

Pernyataan itu diutarakan Prasetyo menanggapi kabar kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia milik kader Gerindra.

"Ndak (punya kader Gerindra PT Lembah Tidar), itu hanya yang mengelola," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa pelaksanaan retreat memakai APBN. Ia ememengaskan, anggaran retreat kepala daerah dialokasikan dari dana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBB, di Kemendagri itu," terang Prasetyo.

Prasetyo pun memastikan tak ada transfer pelaksanaan retreat kepala daerah dari pemerintah daerah (pemda) ke rekening PT Lembah Tidar.

"Harusnya tidak ada (transfer), semua (anggaran) dari Kemendagri," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149426//wamendagri-2gGU_large.jpg
10 Kepala Daerah Peserta Retret Diberi Tanda Khusus Pita Merah dan Kuning, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149384//retreat_kepala_daerah_di_ipdn-aXkQ_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Reatret Kepala Daerah Gelombang 2 Hanya Diikuti 84 Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/525/3149358//kepala_daerah_tiba_di_ipdn_jatinangor-zN69_large.jpg
Kepala Daerah Mulai Berdatangan ke IPDN untuk Ikuti Retret Gelombang II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149342//kereta_cepat_whoosh-o02u_large.jpg
Puluhan Kepala Daerah Naik Whoosh Jalanin Retreat Gelombang Dua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/337/3148944//pemerintah-Wbod_large.jpg
Wamen Agus Jabo Tutup Retret Kepala Sekolah Rakyat di Markas Resimen Arhanud 1 Faletehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148700//arief-NMTj_large.jpg
Jelang Retreat Kepala Daerah Gelombang II, Intip Kesiapan Kampus IPDN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement