Bendum Demokrat Meninggal Kecelakaan Moge, Jenazah Disemayamkan di Jemursari Regency Surabaya

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, partainya tengah berkabung lantaran Bendahara Umum Partai Demokrat, Renville Antonio telah menghembuskan nafas terakhir setrlah terlibat kecelakaan lalu lintas di Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025) pagi.

"Dengan hati yang berat dan penuh duka, kami mengabarkan bahwa sahabat, rekan seperjuangan, dan saudara kami, Bendahara Umum Partai Demokrat, DR. H. Renville Antonio, SH, MH telah berpulang ke Rahmatullah, Jumat 14 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB," terang Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

Herzaky menyampaikan, Renville dinyatakan meninggal dunia oleh RSUD Asembagus akibat kecelakaan lalu lintas di Situbondo, Jawa Timur. Sedianya, Renville akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Jemursari Regency, Surabaya.

"Kepergian beliau begitu tiba-tiba, meninggalkan duka yang mendalam bagi kami semua, terutama bagi Mas AHY, Ketum Partai Demokrat, Mas Sekjend Teuku Riefky Harsya dan tentunya kami keluarga besar Partai Demokrat," tuturnya.

Di mata Herzaky, Renville mendedikasikan diri tanpa lelah untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat serta komunitas overlanding Indonesia sepanjang hidup.

"Masih hangat diingatan Mas AHY dan kami, dalam setiap kebersamaan baik pagi, siang, dan malam beliau selalu memberikan yang terbaik, penuh dedikasi, dan berkomitmen tinggi dalam perjuangan bersama," ujar Herzaky.

"Setiap langkah perjuangannya mencerminkan keberanian dan ketulusan hati. Pengabdian, jasa, serta kebaikan hatinya akan selalu kami kenang," tandasnya.