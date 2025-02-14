Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Pakar Hukum

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:29 WIB
Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Pakar Hukum
Terdakwa Harvey Moeis (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus kerugian negara di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022.

Pakar Hukum Universitas Sahid, Saiful Anam menilai vonis tersebut melanggar prinsip dasar hukum pidana, khususnya terkait kejelasan kerugian dan unsur tindak pidana yang dilakukan. Ia menyatakan, bahwa vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dinilai terlalu berat. Terlebih, kerugian yang dituduhkan masih bersifat potensial dan tidak riil. 

“Jadi kerugian yang bersifat potensial tidak jelas berapa, jumlahnya pun tidak dapat ditentukan berapa, sehingga tidak adil jika yang bersangkutan dikenakan hukuman sampai dengan 20 tahun,” kata Saiful dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan, dalam hukum pidana terdapat prinsip Lex Scripta dan Lex Certa, yang mengharuskan rumusan delik pidana harus jelas dan tertulis. Dan pengadilan harus berimbang dalam mempertimbangkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan. 

"Jangan sampai seseorang yang tidak melakukan tindak pidana, dan tidak merugikan siapapun dipaksa untuk mempertanggungjawabkannya," tegasnya.

Menurutnya, Harvey Moeis seharusnya divonis bebas karena unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi secara jelas.

“Jika tidak jelas nilai kerugiannya terlebih korporasi yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan masih berproses dalam persidangan, maka ada keadilan yang tidak dapat ditolerir. Mestinya Harvey Moeis dibebaskan dari segala tuntutan hukum,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184786//kpk_serahkan_rp833_miliar_ke_taspen_hasil_rampasan_korupsi_investasi_fiktif-4iaR_large.jpg
KPK Serahkan Rp883 Miliar ke Taspen Hasil Rampasan Korupsi Investasi Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184754//chicco_jericho_aksi_musikal_di_gedung_kpk-tRTw_large.JPG
Chicco Jerikho hingga Sukatani Gelar Aksi Musikal di Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184491//setyo-TD6s_large.jpg
Ketua KPK: RUU KUHAP Tidak Terlalu Banyak Pengaruhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184442//kpk-TbuZ_large.jpg
Menguak Cara KPK Gali Informasi Saksi, dari Tanya Hobi hingga Asal Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184282//nurhadi_didakwa_terima_gratifikasi-JbF4_large.jpg
Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Pencucian Uang Rp307 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184243//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-bVqu_large.jpg
KPK Periksa Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Terkait Dugaan Perusakan Segel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement