HOME NEWS NASIONAL

Terima Audiensi Menteri Imipas, Kapolri Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:39 WIB
Terima Audiensi Menteri Imipas, Kapolri Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Bertemu Menteri Imipas. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025). Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu, di antaranya pemberantasan narkoba.

Dalam kesempatan itu, Sigit menyambut baik dan menyatakan bahwa Polri siap membantu pemberantasan narkoba hingga ke dalam lapas. Terlebih, tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia dapat dikatakan darurat narkotika.

"Terkait dengan razia lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun," kata Sigit.

Sementara itu, Agus membahas mengenai peningkatan keamanan di dalam lapas. Dia tidak memungkiri masih sering terjadi peredaran gelap narkoba di sana. Untuk itu, kata Agus, pihaknya membutuhkan peran Polri.

"Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran Kepolisian, karena personel kami sangat terbatas," kata Agus. 

 

