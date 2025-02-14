Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Sebut Ada 4.276 WNI yang Bakal Dideportasi dari Amerika Serikat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:51 WIB
Kemlu Sebut Ada 4.276 WNI yang Bakal Dideportasi dari Amerika Serikat
Direktur PWNI Kemlu Judha Nugraha (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha mengungkap sebanyak 4.276 WNI masuk ke dalam daftar Final Order of Removal kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE) yang berpotensi dideportasi dari Amerika Serikat (AS).

Diketahui, Final Order of Removal merupakan perintah deportasi untuk seorang pendatang yang tidak memiliki izin legal untuk tinggal di suatu negara. 

“Berdasarkan informasi yang diterima perwakilan RI per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam Final Order of Removal,” kata Judha dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/2/2025).

Judha menjelaskan bahwa WNI yang masuk dalam daftar tersebut berstatus “undocumented” atau tidak dilengkapi dengan dokumen. Mereka kemudian masuk dalam dalam daftar “Non-Citizen, Non-Detained with Final Order of Removal”.

“Jadi (mereka) tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. (Jumlah WNI) ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
