Jokowi dan Megawati Diundang ke Puncak HUT Ke-17 Gerindra

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)

JAKARTA - Partai Gerindra turut mengundang Pdesiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.

Hal itu diungkapkan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Ia memastikan, telah mengundang Jokowi di acara perayaan HUT ke-17 Gerindra esok. Namun, belum mengetahui Jokowi akan hadir atau tidak di acara tersebut. Pasalnya, ia mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran Jokowi.

"Eee belum, belum, belum dapat konfirmasi (kehadiran Jokowi). Nanti kami cek," katanya.

Prasetyo menyampaikan, pihaknya juga telah mengundang seluruh Presiden RI terdahulu, termasuk Megawati Soekarnoputri. Bahkan, kata dia, pihaknya juga mengundang seluruh pimpinan parpol.

"Iya, semua partai untuk acaranya yang besok semua partai kita (undang di perayaan puncak HUT ke-17 Gerindra)," terang Dasco.

Kendati demikian, Prasetyo mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran Megawati. Ia juga memperoleh informasi bahwa Megawati masih berada di luar negeri.

"Eee sepertinya belum (ada konfirmasi hadir), karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri," terang Prasetyo.