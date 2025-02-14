Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 22 Pati Polri, Ini Daftar Lengkapnya…

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |16:07 WIB
Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 22 Pati Polri, Ini Daftar Lengkapnya…
Kapolri Pimpin Upacara Korps Raport 22 Pati Polri. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat (korps) raport sejumlah pejabat di Rupatama Mabes Polri. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 22 Pati yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

“Benar hari ini ada Korps Raport yang dipimpin Bapak Kapolri, menindaklanjuti STR/373/II/Kep./2025,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Jumat (14/2/2025).

Menurut Sandi, terdapat tiga Pati yang naik pangkat dari Irjen ke Komjen. Kemudian, 10 Pati mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari Brigjen ke Irjen. Selain itu, ada sembilan Pati yang naik satu tingkat dari pangkat Kombes menjadi Brigjen.

“Bapak Kapolri menyatakan, kenaikan pangkat ini akan menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat. Kenaikan pangkat ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berprestasi,” ujar Sandi. 

Ini daftar lengkap Pati yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi:

1. Komjen Imam Sugianto selaku Astamaops Kapolri

 

