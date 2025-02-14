Jumhur Hidayat: Pernyataan Dasco soal Tidak Ada PHK di TVRI dan RRI Telah Ditindaklanjuti

JAKARTA - Efisiensi anggaran APBN 2025 ditujukan dengan maksud baik yaitu untuk memastikan uang rakyat tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat langsung bagi rakyat. Realokasi anggaran hingga lebih dari Rp300 triliun akan memberi dampak nyata bagi rakyat.

Seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak yang banyak memberikan manfaat. Meski begitu, tidak sedikit pengamat yang menyayangkan bila pemangkasan untuk efisiensi ini tidak dilakukan dengan hati-hati sehingga bisa menyebabkan PHK di sejumlah sektor.

“Alhamdulillah hanya selang beberapa hari saja kehebohan ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pernyataanya tentang pemutusan kontrak kerja karena efisiensi anggaran tidak akan terjadi telah melegakan banyak pihak,” ujar Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat, Jumat (14/2/2025).

Menurut Jumhur, pernyataan Wakil Ketua DPR RI itu telah ditindaklanjuti oleh Direktur Utama LPP-TVRI maupun Direktur Utama LPP-RRI dengan mebatalkan rencana mem-PHK beberapa karyawannya akibat efisiensi anggaran ini.

“Saya rasa jaminan dari Direktur Utama TVRI dan RRI yang tidak akan mem-PHK karyawannya adalah bentuk nyata dari tindak lanjut pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu”, tegas Jumhur.