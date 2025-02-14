Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkum Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Sebut Semua Kabinet Setuju Efisiensi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:43 WIB
Menkum Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Sebut Semua Kabinet Setuju Efisiensi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

BOGOR - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan isi pembicaraan dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini Jumat (14/2/2025).

"Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," kata Supratman usai pertemuan di Hambalang, Bogor. 

Supratman memastikan bahwa semua jajaran Kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi tersebut. "Dan semua kabinet Indonesia maju, kabinet merah putih setuju dengan itu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut turut membahas mengenai persatuan khususnya Koalisi Indonesia Maju untuk Indonesia ke depan.

"Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus presiden menghimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184494/prabowo-mBP8_large.jpg
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement