Menkum Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Sebut Semua Kabinet Setuju Efisiensi

BOGOR - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan isi pembicaraan dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini Jumat (14/2/2025).

"Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," kata Supratman usai pertemuan di Hambalang, Bogor.

Supratman memastikan bahwa semua jajaran Kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi tersebut. "Dan semua kabinet Indonesia maju, kabinet merah putih setuju dengan itu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut turut membahas mengenai persatuan khususnya Koalisi Indonesia Maju untuk Indonesia ke depan.

"Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus presiden menghimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)