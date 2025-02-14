Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan KIM di Hambalang Bahas Reshuffle Kabinet? Begini Kata Supratman

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |18:03 WIB
Pertemuan KIM di Hambalang Bahas Reshuffle Kabinet? Begini Kata Supratman
Pertemuan KIM di Hambalang Bahas Reshuffle Kabinet? Begini Kata Supratman
A
A
A

BOGOR - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle pada silaturahmi Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, pada hari ini Jumat (14/2/2025).

"Enggak ada (pembahasan reshuffle). Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," kata Supratman usai pertemuan.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan isi pembicaraan dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, pada hari ini Jumat (14/2/2025).

"Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," kata Supratman usai pertemuan di Hambalang, Bogor.

Supratman menegaskan, bahwa semua jajaran kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi anggaran tersebut.

"Dan semua kabinet Indonesia maju, kabinet merah putih setuju dengan itu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut juga membahas mengenai persatuan khususnya koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Indonesia ke depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184723//forum_asean_jepang-poQw_large.jpg
Forum ASEAN - Jepang: Menkum Supratman Usul Pertemuan Khusus Soal Royalti Musik dan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180507//pasbakum-giQX_large.jpg
Jakarta Punya 267 PBH Gratis, Menkum: Warga Miskin, Tiap Perkara Disubsidi Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178526//pemerintah-HspG_large.jpg
Kabar Baik! Usulan Indonesia soal Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177895//supratman-AFCi_large.jpg
Satu Tahun Kinerja Moncer, Kemenkum Pecahkan Rekor PNBP Triliunan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176855//pemerintah-cqHC_large.jpg
Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional soal Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175341//pemerintah-mrbv_large.jpg
Gibran Akhirnya Hadiri Pelantikan Pejabat Negara di Istana Negara Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement