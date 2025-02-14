Pertemuan KIM di Hambalang Bahas Reshuffle Kabinet? Begini Kata Supratman

BOGOR - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle pada silaturahmi Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, pada hari ini Jumat (14/2/2025).

"Enggak ada (pembahasan reshuffle). Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," kata Supratman usai pertemuan.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan isi pembicaraan dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, pada hari ini Jumat (14/2/2025).

"Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," kata Supratman usai pertemuan di Hambalang, Bogor.

Supratman menegaskan, bahwa semua jajaran kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi anggaran tersebut.

"Dan semua kabinet Indonesia maju, kabinet merah putih setuju dengan itu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut juga membahas mengenai persatuan khususnya koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Indonesia ke depan.