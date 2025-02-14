Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asal Usul Sumber Dana Gratifikasi Rp915 Miliar ke Zarof Ricar Dipertanyakan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:47 WIB
Asal Usul Sumber Dana Gratifikasi Rp915 Miliar ke Zarof Ricar Dipertanyakan
Zarof Ricar (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi sebanyak Rp915 miliar dan 51 kg emas. Namun, asal-usul sumber uang gratifikasi yang tidak diungkap menuai sorotan.

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, asal usul uang tersebut harus diungkap jangan sampai mencuat dugaan adanya kesengajaan menutupinya. Dalam persidangan, kata Fernando, JPU hanya menyoroti penerimaannya tanpa menjelaskan sumber dana tersebut.

"Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktek kejahatan yang sedang ditangani termasuk adanya dugaan permainan dalam melepas aset sitaan karena dinilai jauh dari nilai seharusnya," kata Fernando dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Komisi Kejaksaan, menurutnya, tidak boleh tinggal diam. Mereka harus memberikan perhatian terhadap proses penegakan hukum, khususnya kasus gratifikasi dengan nilai fantastis ini.

"Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut," katanya.

Fernando berharap, Presiden Prabowo Subianto juga melihat ketidakprofesionalan jaksa dalam menangani perkara termasuk dalam melelang aset sitaan. "Lakukan bersih-bersih dan reposisi terhadap para petinggi yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung, terutama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus serta jajaran pimpinan yang ada di daerah," ujarnya.

"Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di semua lembaga negara terutama Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses dalam menjalankan program-program pemerintahannya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659/zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573/zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178634/suap_hakim-E5hx_large.jpg
Ary Bakri dkk Didakwa Suap Hakim Rp40 Miliar Terkait Vonis Lepas CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175923/tppu_hasan_hasbi-7WwU_large.jpg
Ancam Lapor DPR, Saksi TPPU Hasbi Hasan Minta KPK Kembalikan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172353/menas_erwin-jD5N_large.jpg
Usai Ditangkap KPK, Pengusaha Menas Erwin Masih Diperiksa Intensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170855/kejagung-5b1u_large.jpg
Kejagung Sita Aset Zarof Ricar di Pekanbaru, Total Rp35 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement