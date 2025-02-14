Prabowo Nyapres Lagi di 2029 Disampaikan ke KIM, Buru-Buru Galang Dukungan?

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap keputusan Partai Gerindra yang mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2029, turut disampaikan dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garudayaksa Hambalang, Jumat (14/2/2025).

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan usai silaturahmi KIM yang digelar secara tertutup. Mulanya, pria yang akrab disapa Aher itu hanya disinggung sikap partainya perihal Pencapresan Prabowo.

"Ya tentu itu adalah pengumuman dari Gerindra. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu," kata Aher.

Dalam kesempatan itu lah, Aher mengungkap bahwa tidak ada permintaan dari Partai Gerindra untuk meminta KIM mendukung Pencapresan Prabowo kembali di 2029. "Tidak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan," ujarnya.

"Yang ada adalah diumumkan bahwa beliau akan maju kembali pada tahun 2029. Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa ya kita tunggu nanti," tutur dia melanjutkan.

(Arief Setyadi )