Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih dari KIM Plus, Dasco: Tak Beri Arahan Soal Efisiensi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subainto turut mengumpulkan pimpinan partai, anggota legislator hingga kepala daerah terpilih dari KIM Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Dalam pertemuan itu, Prabowo tak memberi arahan perihal kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi insan KIM Plus.

"Acara ini silaturahmi partai koalisi indonesia maju plus. Dan tadi Pak Prabowo hanya ucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerja sama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran," terang Dasco usai pertemuan.

Dasco menyampaikan, Prabowo hanya menyampaikan manfaat dari anggaran yang diefisiensikan. Ia juga berkata bahwa efisiensi anggaran tak akan mengurangi hak dari pelayanan publik.

"Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak terutama pelayanan publik," terang Dasco.